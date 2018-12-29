Процедура надання томосу розпочнеться 5 січня

Офіційне підписання томосу Вселенським патріархом відбудеться 5 січня 2019 року, а 6 січня після божественної літургії томос про автокефалію буде вручений митрополиту Православної церкви України.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю телеканалу «Прямий», інформую Інтерфакс-Україна.

«Процедура надання томосу розпочнеться 5 січня. Там уперше ми разом, як предстоятелі вже незалежної Української помісної православної церкви і Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Бога першим молебнем у храмі Святого Юрія-Змієборця на Фанарі. Потім буде офіційне підписання томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня», - розповів він.

За його словами, 6 січня відбудеться урочисте богослужіння двох предстоятелів - Вселенського патріарха Варфоломія, «як першого серед рівних патріарха», і предстоятеля Української незалежної помісної православної церкви.

«Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручений томос про автокефалію Української православної церкви», - додав митрополит.