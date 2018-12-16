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Михайлівський Золотоверхий визначено кафедральним собором Православної церкви України

Діючим кафедральним собором єдиної Православної церкви України буде Михайлівський Золотоверхий собор. Про це після першого богослужіння в якості предстоятеля сказав журналістам митрополит Київський і всієї України Епіфаній.


«Ми прагнемо, щоб кафедральним собором єдиної української православної церкви був древній храм київських митрополитів — Софія Київська. Але ми розуміємо, наскільки ця пам’ятка є дорогою для нашого українського народу», — сказав він, передає кореспондент УНН.

За словами предстоятеля, церква самостійно не зможе опікуватись цією величною пам’яткою. Крім того, додав він, там кожного дня звершуються богослужіння в храмі Теплої Софії.

«В самому храмі Софії будуть звершуватись богослужіння в дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу. Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде і надалі звершувати своє служіння святіший патріарх Філарет», — сказав Епіфаній.

Він додав, що віднині Філарет є почесно діючим духовним наставником єдиної Помісної української православної церкви.

16 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборів у столиці митрополит Київській і всієї України Епіфаній провів першу літургію у якості предстоятеля єдиної Помісної автокефальної православної церкви України.


"ОБКОМ"

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16 Декабря 2018 17:27

 

 

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