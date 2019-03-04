Порошенко звільнив Гладковського

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 4 березня, звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

«Сьогодні вранці перед відльотом у Миколаїв підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - заявив президент.

Також Порошенко публічно звернувся до Національного антикорупційного бюро України із закликом розслідувати резонансні публікації щодо корупціонерів. Увечері президент планує переговорити по телефону з керівництвом НАБУ з цього питання.

Нагадаємо, раніше Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського.

У розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор «Укроборонпрому» Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.