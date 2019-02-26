|
Порошенко підтримав рішення Гладковського призупинити свою діяльність у РНБО
Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на час проведення розслідування.
Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко. Порошенко «вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі «Наші гроші» для спростування або підтвердження оприлюдненого».
ДИВ. ТАКОЖ: Перший заступник секретаря РНБО призупиняє свої повноваження і вимагає розслідувати журналістське розслідування