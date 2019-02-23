В БПП дійшли висновку: Аваков служить такій собі «одній з кандидатів»

Заступник глави фракції БПП у Верховній Раді Сергій Березенко заявив, що чекає вибачень від глави МВС Арсена Авакова за «поширення недостовірної інформації яка принижує честь, гідність та політичну репутацію».

Про це Березенко заявив 23 лютого на своїй сторінці у Facebook у відповідь на повідомлення Авакова про фігурування Березенка у кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого законодавства, пише Українська правда.

«Категорично відкидаю будь-які голослівні звинувачення з боку міністра на свою адресу... розраховую, що Арсен Борисович знайде у собі мужність вибачитись переді мною особисто за поширення недостовірної інформації яка принижує мою честь, гідність та політичну репутацію», - заявив він.

Березенко вважає, що приводом для такої заяви Авакова є його «політична заангажованість», оскільки керівник МВС «прагне поставити ввірені йому правоохоронні органи на службу одній з кандидатів на президентських виборах».

Також він додав, що обвинуваченнями з боку штабу лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко на адресу кандидата у президенти Петра Порошенка є бажання «підмінити розголос про її власну розгалужену мережу з підкупу виборців і тіньового фінансування виборчої кампанії».

«З боку «Батьківщини» - лише слова, а проти Тимошенко - факти, платіжні відомості, розписки, фінансові рознарядки по регіонах», - заявив Березенко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» заявив, що Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого законодавства, де його називають організатором схем.

За словами Авакова, «величезну пачку документів», де фігурує Березенко, принесла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

У прес-службі Тимошенко заявили, що Нацполіція відкрила два кримінальних провадження за її заявами - про підкуп виборців на користь кандидата Петра Порошенка та про маніпуляції з реєстром виборців. Зазначалося, що команда Тимошенко нібито зібрала всі докази того, що Порошенко скуповує голоси «через піраміду з підкупу, яку очолює депутат його фракції Березенко».

21 лютого в СБУ заявили, що спецслужба викрила «виборчу піраміду» під керівництвом народного депутата, яка працювала у низці регіонів України і мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах. Згодом стало відомо, що у причетності до організації схеми втручання у вибори президента підозрюють нардепа від «Батьківщини» Руслана Богдана.