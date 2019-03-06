|
«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит
Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту державного концерну «Укроборонпром», зокрема комплексну ревізію всіх укладених контрактів, заявляє президент України Петро Порошенко.
«Відповідно до закону про національну безпеку, ми ініціюємо комплексний міжнародний аудит концерну «Укроборонпром», комплексну ревізію всіх контрактів. І тут я проситиму допомоги уряду, й це має бути абсолютно прозора, що забезпечує цілковиту довіру, зокрема і з боку українського суспільства», - сказав П. Порошенко, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони України в середу в Києві.