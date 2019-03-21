«Національний екзит-пол 2019» проведуть три соціологічні центри

Перші результати екзит-полу будуть оприлюднені о 20 годині 31 березня.

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова оголосили про старт проекту «Національний екзит-пол 2019».

Як повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна на прес-конференції в Укрінформі, консорціум у складі цих організацій проведе 31 березня опитування на виході з виборчих дільниць.

«Екзит-поли в Україні відіграють особливу роль та особливе значення. Це необхідна умова не нічних ток-шоу, а форма контролю громадськості за чесністю виборів», - сказала вона.

За словами Бекешкіної, перші результати екзит-полу будуть оприлюднені о 20 годині, і це буде інформація на 18 годину. Потім соціологи оприлюднять дані о 23 годині, і це будуть цифри на закриття дільниць.