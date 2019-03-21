Павло Гриб виступив з останнім словом: «ФСБ – бандити і вбивці. Слава Україні!»

У російському Ростові-на-Дону український політв'язень Павло Гриб виступив на суді з останнім словом.

Про це повідомляє «Громадське».

«Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді», — сказав Гриб.

Він не визнав обвинувачень, бо вони від Федеральної служби безпеки — «вони бандити та вбивці».

«Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон — «по правді й совісті». А наприкінці сказав «Слава Україні!» та «Слава українській нації», - пише видання.

Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11 годині.

Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальною гіпертензією, інкримінують «схиляння до теракту». За версією звинувачення, Павло Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.

Гриб не визнає звинувачень і називає справу сфабрикованою.

Європейський суд з прав людини у грудні 2018 року зобов'язав Росію надати медичні документи про стан здоров'я українця Павла Гриба.

30 січня 2019 року його батько заявив про критичний стан Павла.