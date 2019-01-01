Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає ювілей Степана Бандери

У вівторок, 1 січня, Україна святкує 110-річницю з дня народження одного з найвідоміших українських діячів XX століття Степана Бандери. У багатьох містах країни пройде смолоскипна хода, яка вже давно стала традиційною.

Цього року ювілей українського провідника вперше буде відзначатися на офіційному рівні, згідно з постановою Верховної Ради від 18 грудня 2018 року (згідно з постановою №9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019-му р., у цьому році також повинні святкувати дні народження таких відомих українських діячів як Валерій Лобановський, Казимир Малевич, Володимир Івасюк, Симон Петлюра, Ігор Сікорський і багатьох інших).

Нагадаємо, що у 2010 році С. Бандері було посмертно присвоєне звання Героя України, але вже у 2011 р., при режимі Януковича, рішення про присвоєння відмінене.

Проте 1 січня смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери у багатьох містах України проводиться вже декілька років. У Києві вперше така хода пройшла у 2007 році. Подібні акції проводяться і в інших містах України, зокрема у Львові, Луцьку, Івано-Франківську. З 2010 року акції проводяться в Полтаві, з 2014 — у Дніпрі, з 2016 року — у Херсоні і Слов'янську, а 2017 року вперше пройшли у Запоріжжі і Черкасах.