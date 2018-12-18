Львівська поліція вважає, що Ігор Коцюруба покінчив з собою

Львівська поліція розглядає самогубство як єдину версію смерті відомого волонтера і громадського діяча Ігоря Коцюруби, яка сталася в неділю, 16 грудня, у Червонограді. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, призначено судово-медичну експертизу.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

«16 грудня о 13.10 на оперативну лінію 102 до поліції від очевидця події надійшло повідомлення про те, що чоловік у місті Червонограді намагається покінчити життя самогубством. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено – ним виявився 53-річний львів’янин – від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено судово-медичну експертизу, проводиться досудове розслідування.

Як повідомило кореспонденту «Укрінформу» джерело у поліції, йдеться про відомого волонтера і громадського діяча Ігоря Коцюрубу. За інформацією джерела, після поранення він ще кілька годин прожив у лікарні, проте врятувати його життя медикам не вдалося.

Похорон активіста відбудеться 18 грудня на Личаківському кладовищі у Львові.

Ігор Коцюруба був співголовою «Революції на граніті» (1989), головою «Студентського братства» Львівської політехніки (1989–1990), секретарем «Студентського братства» Львова (1990–1991), учасником та організатором акції «Україна без Кучми» (2000–2001).

Із початку Революції Гідності (2013–2014) – активний її учасник і до останніх днів як волонтер допомагав українській армії.

Активно боровся з корупцією, організовував протести проти будь-якого свавілля чиновників та високопосадовців. Неодноразово домагався припинення переслідування громадських діячів, вимагав від органів правопорядку оприлюднення результатів розслідування резонансних справ.

Був очільником громадського формування «Патріот», яке втілює ідею військово-патріотичного виховання молоді. Очолював Українську ветеранську організаціїю та був членом Народної Ради України.

Навесні 2014-го Ігор Коцюруба деякий час очолював «Правий сектор» у Львівській області. До 2015-го керував громадським формуванням з охорони правопорядку у Львові «Афганська сотня».

Народився Коцюруба на Луганщині в сім’ї репресованих, які поверталися із заслання на Галичину.