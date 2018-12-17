«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

Після створення єдиної помісної Православної церкви України і обрання її предстоятеля колишній очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій буде називатися митрополитом Російської православної церкви в Україні.

Про це повідомив очільник помісної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю ТСН.

«Вселенський патріарх адресував лист особисто митрополиту Онуфрію, якому було чітко сказано про те, що після Об'єднавчого собору, обрання предстоятеля цієї об'єднаної церкви, митрополита Київського, він автоматично стає канонічним митрополитом Київським. Від того часу, відповідно, не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно, митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні», - сказав предстоятель Православної церкви України.

Він додав, що парафії колишнього Московського патріархату тепер «перебувають у лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію».

Як відомо, 15 грудня у соборі Святої Софії у Києві відбувся Об’єднавчий собор помісної української православної церкви. На ньому духовенство обрало предстоятелем автокефальної православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.