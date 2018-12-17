 

17 декабря

13:09

У Харкові «зняли з трапу» одного з замовників вбивства «Сармата»

11:50

«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

11:21

МЗС РФ сплюндрував мрію прихильників «визнання» ОРДЛО в особливо збоченій формі

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 8 окупантів

16 декабря

19:00

Порошенко стверджує, що особисто попередив Новинського, який збирався влаштувати провокації біля Києво-Печерської Лаври

17:27

Михайлівський Золотоверхий визначено кафедральним собором Православної церкви України

17:16

Порошенко вважає Медведчука представником Путіна: «Ми всі все розуміємо»

13:04

Прикордонники намагаються подолати «тютюнову залежність» ЄС від української контрабанди (фото)

10:52

«Єдиним фронтом проти агресії Кремля»: США вітають рішення ЄС щодо підтримки України

08:36

Доба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

15 декабря

23:59

«Разом до єдності»: Українська греко-католицька церква готова до співпраці з новою Православною церквою України

23:22

Вселенський патріарх запросив митрополита Епіфанія до Фанару - співслужити літургію і отримати Томос

20:45

Завтра відбудеться прес-конференція Порошенка

20:32

Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

18:42

Ахметівська частина «Опоблоку» на своєму з’їзді оголосила: «розколу немає», а Вілкул-молодший піде у президенти

17:38

Предстоятеля Української православної церкви обрано

16:06

На Житомирщині розбився Су-27: льотчик загинув

14:33

У Софії Київській триває Об’єднавчий собор (фото)

09:55

Віряни в очікуванні Об’єднавчого собору збираються на Софійській площі столиці

09:35

Закон про держбюджет-2019 надруковано у «Голосі України»

09:11

Вибух будинку у Фастові: знайдено двох загиблих

08:51

Доба ООС: поранено одного українського військового

14 декабря

20:54

Версія вибуху газу в житловому будинку у Фастові не підтверджується

20:35

Печерський суд зауважив з приводу скасування арешту коштів низки фірм: гроші не пахнуть Януковичем

19:24

Лукашенко образився, що його відверта маячня нікого в Україні не вразила

17:56

Митрополит УПЦ МП спростував брехню УПЦ МП щодо його «викрадення» СБУ

15:37

Першим під статтю КК за незаконний перетин кордону України потрапив порушник з Молдови

14:55

Наглядову раду «Укрпошти» очолив бельгієць

14:30

Насірову примарилося, що Путін хоче чогось гарного для України, - але чомусь про це ніхто не чув

12:13

Під стінами Ради зібралася «московська сотня»

«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

Після створення єдиної помісної Православної церкви України і обрання її предстоятеля колишній очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій буде називатися митрополитом Російської православної церкви в Україні.


Про це повідомив очільник помісної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю ТСН.

«Вселенський патріарх адресував лист особисто митрополиту Онуфрію, якому було чітко сказано про те, що після Об'єднавчого собору, обрання предстоятеля цієї об'єднаної церкви, митрополита Київського, він автоматично стає канонічним митрополитом Київським. Від того часу, відповідно, не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно, митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні», - сказав предстоятель Православної церкви України.

Він додав, що парафії колишнього Московського патріархату тепер «перебувають у лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію».

Як відомо, 15 грудня у соборі Святої Софії у Києві відбувся Об’єднавчий собор помісної української православної церкви. На ньому духовенство обрало предстоятелем автокефальної православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.


Укрінформ

Версия для печати  Версия для печати

17 Декабря 2018 11:50

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (14)

Генеральна прокуратура (7)

Національне антикорупційне бюро (98)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (49)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (344)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 