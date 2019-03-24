Телеканал Коломойського пояснив, чому покаже Зеленського у «день тиші»

Група «1+1 медіа» розповсюдила заяву щодо програми на каналі «1+1» 30-го березня.

У заяві говориться:

«Сьогодні, 24 березня 2019 року, ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що 30-го березня, у так званий «день тиші» перед виборами, на телеканалі «1+1» транслюватимуться проекти «Студії Квартал 95», зі звинуваченням у тому, що програма складалася на користь кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Група «1+1 медіа» хоче зауважити, що програмна сітка телеканалу «1+1» не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років. «Студія Квартал 95» є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення «1+1». Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, «Розсміши коміка» та «Чистоньюз» - без участі кандидата у президенти, а випуск «Вечірнього Кварталу» є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом.

Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського - актора, так само як і канали групи 1+1 медіа або інші канали можуть транслювати події за участі Президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей».