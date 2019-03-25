Британське бюро SFO не здійснює розслідувань щодо Порошенка

Британське бюро з боротьби із шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) заявляє, що не здійснює розслідувань щодо президента України Петра Порошенка.

«На тлі останніх спекуляцій британський Офіс із розслідування шахрайств (SFO) підтверджує, що наразі не здійснює розслідувань щодо президента Порошенка», - йдеться в повідомленні, розміщеному в мікроблозі посольства Великої Британії в Україні у Twitter, пише Інтерфакс-Україна.

23 березня Ю. Тимошенко заявила, що Кіпрський суд, Британське бюро з боротьби із шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) і Європейське бюро з боротьби із шахрайством (OLAF) розпочали розслідування щодо П.Порошенка та його оточення.

Європейське бюро з боротьби із шахрайством (OLAF) вже спростувало факт будь-якого розслідування щодо П.Порошенка.