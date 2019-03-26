Дoбa OОС: поранено двох українських військовослужбовців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 26 березня говориться:

«25 березня противник продовжував провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. Зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, при цьому двічі було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наших захисників чотири рази:

з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА;

з великокаліберних кулеметів – поблизу села СТАРОГНАТІВКА та біля міста КРАСНОГОРІВКА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вогневий вплив на наших захисників здійснювався тричі:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру – у районі села КРИМСЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – поблизу селища ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши п'ятьох окупантів.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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26 Марта 2019 09:01

 

 

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