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Голосування у неділю відбудеться вже за «літнім» часом
Годинники в ніч з 30 на 31 березня треба перевести на годину вперед.
Голосування на виборах президента України відбудеться 31 березня з 08:00 до 20:00 (на закордонних дільницях – згідно з місцевим часом).
До 10 квітня – оголошення результатів.
21 квітня – дата ймовірного другого туру, в разі, якщо у першому ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + 1).
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