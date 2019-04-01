Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

Явка виборців на виборах президента України становила 63,48%, за даними 198 виборчих округів у всій країні, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії України.

Явку менше ніж 60% зафіксовано в Донецькій (59,59%), Закарпатській (46,99%), Луганській (56,77%), Одеській (58,44%), Херсонській (57,45%), Чернівецькій (56,07%) областях.

Меншою за середньою явка була також в Івано-Франківській (61,8%), Кіровоградській (61,95%), Миколаївській (60,21%) і Черкаській (63,14%) областях.

Найбільш висока явка була у Волинській (68,33%) і Львівській (68,88%) областях, а також у Києві (67,99%).

В інших областях явка була також більша за середню: у Вінницькій (65,05%), Дніпропетровській (65,96%), Житомирській (64,58%), Запорізькій (64,37%), Київській (66,21%), Полтавській (65,83%), Рівненській (64,99%), Сумській (64,46%), Тернопільській (66,1%), Харківській (64,49%), Хмельницькій (65,08%) і Чернігівській (65,34%) областях.