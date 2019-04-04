Медведчук у захваті від прогнозів президента Білорусі, який передбачає перемогу Порошенка у другому турі

Кум Путіна також нагадав (хоча і збрехав), що саме Лукашенко раніше всіх вгадав обох переможців першого туру українських виборів.

Сьогодні у Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з Віктором Медведчуком, повідомляє БелаПАН (мовою оригіналу):

«Александр Лукашенко 4 апреля в Минске на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком обсудил выборы президента в Украине.

Глава государства отметил, что рад встретиться, «особенно после горячих политических событий в Украине», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В свою очередь Медведчук отметил, что утром перед встречей с белорусским лидером в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля, когда состоится второй тур. «Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года («Большой разговор с президентом»), где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти», — пояснил политик.

Медведчук напомнил, что уже тогда президент Беларуси предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. «Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур», — отметил он (кінець цитати).

Від ОБКОМУ: По-перше, В. Медведчук чи то забув, чи то збрехав, але й до 1 березня і в Україні були пророки не гірше президента РБ. Наведемо один лише приклад. 27 лютого відомий український політолог Володимир Фесенко на питання, чи пройде Зеленський до другого туру виборів президента, відповів: «Так, скоріш за все».

В. Фесенко також зазначив, що «чинний президент Петро Порошенко проводить дуже потужну виборчу кампанію, що може вивести його до другого туру».

По-друге, 1 березня Лукашенко теж не був таким категоричним, як сьогодні розповів Медведчук. Президент РБ сказав тоді наступне: «Новим президентом буде Порошенко. Він вийде в другий тур. Може з Зеленським, може бути ще з кимось. Ну, краще з Зеленським», - сказав він.

Нарешті, головне, про що «забув» сьогодні Медведчук: того ж дня, 1 березня, Лукашенко заявив, що на президентських виборах в Україні знову переможе чинний президент Петро Порошенко.

«Порошенко ще ж останнього слова не сказав, зачекайте», - додав Лукашенко.

Дослівно (ЗМІ Білорусі): «Я думаю, Петр Алексеевич эту должность сохранит».