Остаточний варіант указу президента про воєнний стан буде надруковано лише завтра і вже у «Голосі України»

А зараз указ ще «опрацьовується».

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар:

«Воєнний стан - це очевидно не та тема, довкола якої можливі будь-які маніпуляції з датами, формулюваннями чи неточностями. Тому - в газеті «Урядовий Кур’єр» опублікований Указ Президента, який було ухвалено за результатами РНБО. Той документ про введення воєнного стану, який парламент ухвалив вчора (про 30 днів) зараз опрацьовується в юруправлінні і буде завтра надрукований в газеті «Голос України».

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