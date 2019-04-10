Доба ООС: одного окупанта знешкоджено повністю, чотирьох – частково

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 10 квітня говориться:

«9 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 31 мінометна міна калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ПАВЛОПІЛЬ;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища ПІСКИ;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ГНУТОВЕ;

двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту АВДІЇВКА;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі селища міського типу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту ГНУТОВЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

із мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

із мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі села ЗОЛОТЕ-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту ПІСКИ.

Втрат серед особового складу немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються».