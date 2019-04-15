Фахівці Порошенка з’ясували: «Кінець» - це Коломойського «Кінець» (фото)

У виборчому штабі Петра Порошенка кажуть, що з'ясували, хто є власником скандальних бордів з фото президента і написом «Кінець».

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник штабу Олег Медведєв, повідомляє Українська правда.

За словами Медведєва, хоча на бордах і немає вихідних даних, «але сліди завжди залишаються».

«Кожний борд, кожна площина має свого власника», - зауважив речник штабу.

Він повідомив, що фахівці штабу Порошенка з питань реклами з'ясували, що власником цих щитів є компанія «Довіра аутдор», яка у свою чергу належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.