Порошенко отримав першій транш за «захист правди»

Президент України Петро Порошенко вже отримав перший транш у вигляді 50 тисяч фунтів компенсації від британської телерадіокомпанії BBC.

Про це повідомив сам Петро Порошенко у Twitter, інформує «5 канал».

«Я виграв суд проти BBC і захистив честь свою та України. І сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які BBC заплатила за компенсацію як вибачення», – повідомив глава держави.

При цьому Порошенко зауважив, що всі кошти будуть перераховані на благодійність.

«Саме так треба захищати правду», – додав він.

Нагадаємо, у березні суд визнав наклепом новину про те, що Порошенко нібито заплатив щонайменше $400 тис. за першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Тому зобов'язав BBC заплатити Порошенку компенсацію.

Позов президент подав ще у вересні 2018 року.

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