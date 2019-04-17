Від переможця у другому турі виборів українці більш за все очікують зниження тарифів

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На другом місці - бажання зняти недоторканості з президента, депутатів, суддів.


Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня.

На запитання, що повинен зробити наступний президент у свої перші 100 днів роботи, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:

Знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;

Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента – 35,5%;

Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;

Далі голоси розподілилися наступним чином:

розпочати переговори з Росією – 23,3%;

знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;

розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;

пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;

ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;

виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента – 5,5%;

ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;

арештувати російські активи в Україні – 4,6%;

внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;

розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.

Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.


Українська правда

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17 Апреля 2019 11:00

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

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Ні, «камбек» вже неможливий (52)

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