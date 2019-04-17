|
|
|
Від переможця у другому турі виборів українці більш за все очікують зниження тарифів
На другом місці - бажання зняти недоторканості з президента, депутатів, суддів.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня.
На запитання, що повинен зробити наступний президент у свої перші 100 днів роботи, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:
Знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;
Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента – 35,5%;
Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;
Далі голоси розподілилися наступним чином:
розпочати переговори з Росією – 23,3%;
знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;
пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;
ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;
виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента – 5,5%;
ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;
арештувати російські активи в Україні – 4,6%;
внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;
розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.
Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку