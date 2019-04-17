«Порошенко2019» теж кличе людей на НСК: жодних «фаєрів, дудок, барабанів»… Зброю, мабуть, теж краще залишити вдома

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Кандидат в президенти Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський», наразі його команда запрошує прихильників на стадіон.


Відповідне повідомлення розміщене на сторінці Порошенко2019 у Facebook.

«Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо! #CтадіонТакСтадіон», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дебати розпочнуться о 19:00.

Рамки будуть відкритими на вхід з 16:30, а пропуск на стадіон буде за списками та посвідченнями особи, у зв’язку з чим прихильників Порошенка просять заповнити анкети.

«Якщо ви готові підтримати свого кандидата то заповнюйте анкету і Вам зателефонує хтось з наших волонтерів. Анкета тут. Розглянемо. Допоможемо. До зустрічі!» - йдеться в повідомленні.

У Порошенка закликали прихильників чинного президента не брати з собою атрибутики спортивних змагань: «Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для охочих підтримати Порошенка організують безкоштовні автобуси з регіонів.


Українська правда

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17 Апреля 2019 13:57

 

 

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