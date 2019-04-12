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Вмикайте: ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на «Суспільному»

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти Петру Порошенку і Володимиру Зеленському на каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо НСТУ для проведення передвиборної агітації.


Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. – з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. – з 20.51 до 21.21», - йдеться у повідомленні.

А на Суспільному радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському – з 19.00 до 19.30, Порошенку – з 20.00 до 20.30.


Українська правда

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12 Апреля 2019 21:15

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (86)

Ні, «камбек» вже неможливий (37)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 