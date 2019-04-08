У штабі Зеленського заявили, що юрист Коломойського – лише «друг» кандидата-шоумена. В НАБУ кажуть дещо інше

Один із головних юристів олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан не представник ЗЕкоманди, а лише «давній товариш» шоумена, наполягають у штабі кандидата у президенти Зеленського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus Info.

Журналісти пояснюють, що неодноразово помічали Богдана серед членів штабу Зеленського.

«Він бере участь як давній товариш Володимира Зеленського. Знаходиться у нормальних стосунках із Володимиром Олександровичем», – сказав речник штабу Дмитро Разумков.

Однак ввечері 3 квітня Андрій Богдан зустрічався із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником як представник команди Зеленського.

Ініціювали захід у Зеленського, а організатором був засновник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

Офіційно про зустріч ніхто не повідомляв, хоча і в НАБУ, і в ЦПК кажуть, що обговорювали питання загального характеру, а про конкретні кримінальні провадження не йшлося.

Водночас, журналісти нагадують, що НАБУ розслідує кілька справ, які стосуються Коломойського: про розкрадання коштів державної «Укрнафти», тепер вже державного «ПриватБанку» та про борги перед державою його авіакомпанії МАУ.

Речниця НАБУ (керівник управління зовнішніх комунікацій бюро) Світлана Оліфіра та активіст Віталій Шабунін кажуть, що юрист Коломойського був присутній на зустрічі саме від штабу Зеленського.

«Питання зустрічі з представником команди кандидата. Хто цей представник, чому саме ця людина прийшла – це все питання до команди кандидата», – сказала Оліфіра.

Крім того, журналісти зазначають, що у грудні минулого року, за кілька тижнів до початку передвиборчої кампанії, Богдан разом із кандидатом-шоуменом літали до Тель-Авіву, де мешкає Коломойський.