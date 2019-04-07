ЦВК оприлюднила остаточний «рахунок» першого туру виборів

Також Центральна виборча комісія офіційно оголосила дату другого туру виборів Президента України.

Сьогодні, 7 квітня, Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати першого туру виборів президента України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на чергових виборах Президента України до другого туру виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

Згідно з підрахунками, за Зеленського голоси віддали 30,24% виборців. За Порошенка проголосували 15,95% виборців.

Юлія Тимошенко набирає 13,4%, Юрій Бойко - 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,48%. Олександра Вілкула підтримали 4,15% виборців, Руслана Кошулинського - 1,62%. Інші кандидати набирають менше як 1%.

На початку засідання Центральна виборча комісія оголосила результати протоколів окружних виборчих комісій у кожній області України.

Крім того Центральна виборча комісія оголосила про другий тур виборів Президента України.

«Пропонується на підставі протоколу ЦВК від 7 квітня 2019 про результати голосування в день чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року...провести повторне голосування з чергових виборів Президента України, призначивши його на неділю, 21 квітня 2019 року. Включити до виборчого бюлетеня Володимира Зеленського та Петра Порошенка», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.