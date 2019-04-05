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ЦВК прийняла всі 199 протоколів із «мокрими» печатками

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування від всіх 199 окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів.


Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це остання окружна виборча комісія, яка подала до нас протоколи. Наразі ми очікуємо тільки уточнені протоколи відповідно до направлених листів», - сказала Сліпачук.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів Президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. За даними ЦВК, явка становила 63,48%.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також понад 29,9 тис. дільничних виборчих комісій, серед яких - 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі та одна - на Львівщині.

За кордоном працювала 101 виборча дільниця.


"ОБКОМ"

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05 Апреля 2019 16:52

 

 

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Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (44)

Ні, «камбек» вже неможливий (25)

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