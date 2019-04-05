Допінг-олімпіада: Зеленський випередив Порошенка у «першому турі» дебатів. Але вже програє йому у «другому турі»

Кандидат Володимир Зеленський здав аналізи раніше чинного президента Петра Порошенка. Проте результати Порошенка будуть відомі на три дні скоріше.

Шоумен Зеленський, якого чинний президент запрошував у медпункт на НСК «Олімпійський» (куди сам Зеленський запросил Порошенка на дебати), здав аналізи у приватній клініці в Солом'янському районі Києва, власниками якої є росіяни і особистий фанат Зеленського (див. У Зеленського заявили, що дебатувати на «Олімпійському» можна, а здавати аналізи – ні. Він здасть своїх аналізи іншому ТБ-шоумену – з РФ).

«Здав кров, все, що треба було. Всю кров з мене викачали, але слава богу, в мені її багато, кров молода, ми ще подивимося. Глибокий аналіз, через три дні ми отримаємо результат на електронну пошту, всім покажемо все офіційно», - сказав Володимир Зеленський на виході з клініки Eurolab, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Трохи згодом президент України Петро Порошенко пройшов медичну експертизу в медпункті НСК «Олімпійський».

На запитання журналістів про своє самопочуття після здачі аналізів глава держави відповів: «Фантастично!»

При цьому він повідомив, що перші результати будуть оприлюднені вже за кілька хвилин.

Водночас Порошенко зізнався, що не очікував побачити у холі НСК більш ніж 200 телекамер. Але така значна присутність ЗМІ, за його словами, є «свідченням високого інтересу суспільства до процесу дебатів і їхньої важливості».

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