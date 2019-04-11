ЗЕштаб пропонує дебати у форматі телемосту «Студія НСТУ – стадіон»: поки ще не «Донбас-Арена» і не московські «Лужники»

З затримкою сигналу на 6-10 секунд?.. У законі «Про вибори Президента України» це питання теж ніяким чином не прописано – як і місце проведення теледебатів.

У штабі кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» сказав голова штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє Українська правда.

«Ми йдемо на зустріч. Якщо дійсно так всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на «Суспільному», а ми будемо на НСК «Олімпійському», будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати один з одним у прямому ефірі», – сказав він.

На питання журналістів, чому не розглядається можливість прийти до студії «Супільного», Баканов сказав наступне:

«Тому що, на нашу думку, на стадіоні більш відкрита атмосфера. Якщо почитати постанову ЦВК, якою регламентуються дебати на «Суспільному», там якось дивно воно пишеться: дебати у кімнаті. На нашу думку це якийсь просто пережиток радянського минулого. Треба ставати більш відкритими і не боятися виходити у публічний простір, у тому числі й на стадіоні».

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК «Олімпійський» – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ («Суспільне2) заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.

Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.

НСК «Олімпійський» отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.

10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на «Суспільне».