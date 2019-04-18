Генеральний блазень пошуткував: Луценко зізнався, що жодного «списку недоторканих» від посла США не отримував, навпаки - він сам пропонував послу скласти цей реєстр

Саме Луценко просив посла надиктувати йому прізвища недоторканих осіб. Проте г-жа Йованович відмовила очільнику ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів про спровокований їм нещодавній скандал за участі посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє ZIK.ua з посиланням на theБАБЕЛЬ.

Луценко наголосив, що жодного «списку недоторканих» насправді від Йованович він не отримував.

Зустріч з послом США відбулася на початку 2017 року. Луценко зустрівся з Йованович не віч-на-віч. Тоді посла зацікавила справа Віталія Касько, який прописав у службовій квартирі свою маму.

Генпрокурор також додав, що у ході розмови між ними виникла словесна суперечка. Луценко розповів Йованович, що він не має права за власним бажанням відкривати і закривати справи.

Посол вважала, що Касько був видатним антикорупційним діячем, а відкриття провадження його дискредитувало. Тоді Луценко взяв папір та сказав Йованович диктувати прізвища недоторканих осіб.

Нагадаємо, 20 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю американському телеканалу Hill.TV, що під час першої зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком, який обійняв свою посаду у 2016 році, посол США в Україні Марі Йованович вручила йому список тих, кого не можна притягати до відповідальності (do not prosecute list).

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