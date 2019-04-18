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2 сцени, 4 концерти… 2 прихлопи, 3 притопи: очільник «Суспільного» розповів про порядок проведення дебатів на НСК

І дві трансляції. І ще два кандидати.


Голова правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Зураб Аласанія розповів про порядок проведення дебатів кандидатів у президенти на НСК «Олімпійський». Відповідне повідомлення він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, інформує 112.ua.

«МВС як «точка збірки» представників штабів кандидатів, що вони ніяк не можуть домовитись між собою про «дебати на НСК». З вузької точки зору - питання безпеки аудиторії та кандидатів, з ширшої - майданчик для перемовин. Так, сцен буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві. Це ще нічого, концертів взагалі планувалось чотири: два до, два після (в кожного кандидата свої)», - написав Аласанія.

Голова НСТУ зазначив, що наразі штаби домовились про таке:

Трибуни ділять не вздовж, а поперек.

Символіку партій не використовують.

Артистів з піснями запускають по черзі.

Квитки ділять навпіл і розповсюджують кожен свої.

Час початку концертів: 16:00

Час початку дебатів: 19:00.

Про що штаби не домовились:

По три питання чи по чотири.

Хто буде ведучим(и).

Одна ПТС чи дві.

Віддавати одну трансляцію всім каналам, чи кожен штаб веде свою зйомку і віддає своїм каналам.

Перемовини про недомовлене продовжать в телефонному режимі Денис Семенов (штаб Порошенка) та Кирило Тимошенко (штаб Зеленського).

Також Аласанія запевнив, що обидва кандидати прийдуть на НСК «Олімпійський» між 19:00 та 20:00 для проведення дебатів. Також він зазначив, що «Суспільне» не буде приймати участь в організації дебатів на стадіоні.

«Суспільне» продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19-го квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною виборчою комісією)», - додав Аласанія.

Нагадаємо, раніше команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський» про оренду стадіону.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 15:00

 

 

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Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (125)

Ні, «камбек» вже неможливий (55)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 