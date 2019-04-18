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«CтадіонТакСтадіон»: ЦВК відклала дебати на «Суспільному»

Центральна виборча комісія перенесла початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на телеканалі «Суспільне» з 20:00 на 21:00 у п'ятницю, 19 квітня.


Про це повідомили Українській правді в комісії.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виборчкому у четвер. Згідно з ним, триватимуть дебати з 21:00 до 22:00.

Таким чином, у кандидатів з'являється час, щоб встигнути доїхати в студію каналу після неофіційних дебатів на стадіоні «Олімпійський», які очікуються того ж дня з 19:00 до 20:00.

Як пояснили у прес-службі ЦВК, вони погодились трохи відкласти подію у зв’язку з існуючою загрозою, що дебати на стадіоні завадять дебатам на «Суспільному» і позбавлять їх «максимальної телевізійної аудиторії». А це, на думку комісії, порушить право виборців на доступ до інформації, потрібної для здійснення усвідомленого і вільного вибору.

Нагадаємо, Зеленський і Порошенко домовились провести дебати на «Олімпійському» 19 квітня з 19 до 20 години. В цей самий день з 20 до 21 години також мали відбутися офіційні дебати кандидатів в студії «Суспільного телебачення».

Оскільки обидві події майже збігалися в часі, представник Порошенка у ЦВК попросив комісію внести зміни в положення про дебати на «Суспільному» і перенести час їх проведення так, щоб президент встиг взяти участь у дебатах і на НСК «Олімпійський», і на телеканалі.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 19:00

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (125)

Ні, «камбек» вже неможливий (55)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 