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Курченко отримав шанс повернути у власність Одеський НПЗ

Верховний суд України дозволив олігарху часів Януковича Сергію Курченку подати апеляцію у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».


Як повідомив 24tv.ua, у рішенні суду від 4 квітня йдеться про скасування постанови про закриття апеляційного провадження у зазначеній справі на вимогу кіпрської компанії Empson Limited. Вона має у власності 99,57% акцій заводу. Саму ж «офшорку» пов'язують із Курченком.

Ще у 2014 році Курченко роздумував над продажем Одеського заводу російській компанії «Роснефть». Після Євромайдану проти олігарха розпочали розслідування. Його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. 13 листопада 2015-ого на час розслідування у рамках одного з кримінальних проваджень НПЗ передали на зберігання і управління держпідприємству «Укртранснафтопродукт».

22 серпня 2018 року суд закрив провадження, а апеляційну скаргу, раніше подану Empson Limited, повернув. Зараз же у Верховному суді вважають, що тодішнє рішення суду повернути скаргу порушило Кримінальний кодекс. Відтак Empson Limited має змогу знову спробувати забрати завод у держави.

Сергій Курченко - український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу Як повідомив 24tv.ua, у рішенні суду від 4 квітня йдеться про скасування постанови про закриття апеляційного провадження у зазначеній справі на вимогу кіпрської компанії Empson Limited. Вона має у власності 99,57% акцій заводу. Саму ж «офшорку» пов'язують із Курченком.

Ще у 2014 році Курченко роздумував над продажем Одеського заводу російській компанії «Роснефть». Після Євромайдану проти олігарха розпочали розслідування. Його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. 13 листопада 2015-ого на час розслідування у рамках одного з кримінальних проваджень НПЗ передали на зберігання і управління держпідприємству «Укртранснафтопродукт».

22 серпня 2018 року суд закрив провадження, а апеляційну скаргу, раніше подану Empson Limited, повернув. Зараз же у Верховному суді вважають, що тодішнє рішення суду повернути скаргу порушило Кримінальний кодекс. Відтак Empson Limited має змогу знову спробувати забрати завод у держави.

Сергій Курченко - український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу «Металіст». Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 19:41

 

 

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Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (125)

Ні, «камбек» вже неможливий (55)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 