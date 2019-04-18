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У Чистий четвер Рада ухвалить мовний закон

Верховна Рада в четвер, 25 квітня, проголосує в другому читанні та в цілому за законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної, повідомляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.


«На наступному пленарному тижні перше рішення, яке ми ухвалимо - це закон про українську мову як державну... Я очікую повної мобілізації в Чистий четвер о 11:00. У Чистий четвер ми ухвалювали декомунізацію - в Чистий четвер ми ухвалимо закон про українську мову», - сказав А.Парубій в інтерв'ю телеканалу «Прямий», яке транслювали в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас спікер повідомив, що після розгляду мовного законопроекту запропонує народним депутатам блок питань щодо реформи парламенту. Він нагадав, що анонсував розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради.

За словами А.Парубія, 25 квітня до Києва приїде голова місії Європарламенту щодо реформи українського парламенту Пет Кокс.

«І після закону про мову, який - я не маю сумнівів - буде підтриманий українським парламентом, так, ми перейдемо до питання реформи парламенту», - наголосив спікер.

А.Парубій розповів, що пакет відповідних ініціатив включатиме також порядок структуризації ВР, розподілу комітетів.

У парламенті 28 лютого почали розглядати поправки до другого читання законопроекту (№5670-д) про функціонування української мови як державної. Загалом нардепи подали понад 2 тис. правок.

Згідно з календарним планом, 23-26 квітня Верховна Рада працює в пленарному режимі.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 21:23

 

 

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