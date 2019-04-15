Гройсман готовий до парламентських виборів у будь-який час

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про свою готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема і дострокових.

«Я до виборів готовий. Я розумію, що вибори будуть у 2019 році. На місяць раніше чи пізніше - не має такого великого значення», - сказав прем'єр у неділю ввечері в ефірі ICTV, відповідаючи на питання про те, чи вірить він у можливість оголошення дострокових парламентських виборів у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Він висловив думку про те, що період між президентськими і парламентськими виборами слід використовувати для «зміни системи».

«Якщо цього не відбудеться, то ми наступимо на ті самі граблі, на які наступали вже не один раз. Треба міняти систему, щоб ця система приводила нових людей і ці нові люди міняли ситуацію і життя в країні», - сказав прем'єр.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означають його слова про готовність до виборів те, що він піде на вибори зі своєю політичною силою, В.Гройсман сказав: «Я ніколи не приховував того, що я буду брати участь у парламентській кампанії, так як вважаю, що ще дуже багато треба зробити і для цього необхідна розумна більшість, розумна коаліція в українському парламенті».