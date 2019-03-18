Парубій вважає, що розгляд «мовного закону» затягують свідомо

За словами спікера ВР, для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси.

Окремі народні депутати свідомо затягують розгляд «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР зазначив, що для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні.

«З цього приводу в залі відбулись дискусії. Дехто з народних депутатів наголошує на тому, що потрібно негайно зупинити розгляд, а дехто, на мою думку, свідомо затягує розгляд. Також можу сказати, що вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні, для того, щоб зірвати прийняття цього історичного закону», - повідомив Парубій.

Глава ВР зазначив, що у вівторок, 19 березня, парламент продовжить розгляд «мовного закону» з 490-ї поправки. Усього до проекту закону запропоновано 2082 правки.