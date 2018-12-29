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Прикордонники запевняють: росіяни-чоловіки залишаються в «епіцентрі уваги». І жінки з РФ - теж

Припинення режиму воєнного стану не означає, що громадяни РФ знов зможуть «шастать» до України як їм заманеться.


Про це повідомив у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян:

«Шановні колеги журналісти. Задля внесення ясності в питання контролю за в’їздом іноземців після зняття воєнного стану повідомляю, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України. Звісно, що в епіцентрі нашої уваги - громадяни РФ - повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах. Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ».

На пряме питання: «Так зняли заборону росіянам на в`їзд чи ні? Бо бойові загони гундяя вже пакують валізи щоб допомогти українцям у «святкуванні» надання томосу» - О. Слободян відповів: «Ні».


"ОБКОМ"

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29 Декабря 2018 12:42

 

 

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