Прикордонники запевняють: росіяни-чоловіки залишаються в «епіцентрі уваги». І жінки з РФ - теж

Припинення режиму воєнного стану не означає, що громадяни РФ знов зможуть «шастать» до України як їм заманеться.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян:

«Шановні колеги журналісти. Задля внесення ясності в питання контролю за в’їздом іноземців після зняття воєнного стану повідомляю, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України. Звісно, що в епіцентрі нашої уваги - громадяни РФ - повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах. Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ».

На пряме питання: «Так зняли заборону росіянам на в`їзд чи ні? Бо бойові загони гундяя вже пакують валізи щоб допомогти українцям у «святкуванні» надання томосу» - О. Слободян відповів: «Ні».