«Просунутий хлопець» Зеленський не проти зближення з найбільш «нетрадиційним» персонажем своїх скетчів

Майже по Пелевіну: працювати клоуном у Ляшка з Ахметовим - чи «ляшком» у Коломойського.

Кандидат Зеленський не готовий до коаліції з колишніми «регіоналами» Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із нинішнім президентом Петром Порошенком. Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста агентства, чи можна уявити ситуацію, що після парламентських виборів він створить коаліцію з екс-«регіоналами» Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів «ні».

Він також стверджує, що не має наміру об'єднуватися і з нинішнім президентом Петром Порошенком.

Від «Обкому»: Нагадаємо відомий діалог з роману «Empire V» В. Пелевіна (мовою оригіналу):

«Единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у пидарасов.

- Мне кажется, есть и другие варианты.

- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов»…