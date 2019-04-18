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Порошенко пропонує ГПУ і СБУ вивчити можливість відкриття справи за неправосудне рішення щодо ПриватБанку

Цю пропозицію було озвучено на засіданні РНБО.


Президент України Петро Порошенко попросив керівництво Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України вивчити можливість залучення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Звертаюся з проханням до Служби безпеки України, до вас, Юрію Віталійовичу (генпрокурор Ю.Луценко - ІФ), після завершення всіх необхідних судових процедур, можливості порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке було зроблено суддями, які винесли ці позиції, не втручаючись в аналіз рішення по суті», - сказав П.Порошенко на засіданні РНБО в четвер увечері в Києві.

Крім того, Порошенко висловився за «перезапуск» Окружного адмінсуду Києва.

«Підтримую пропозицію міністра юстиції Павла Петренка: звертаюся з проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів, зокрема і в частині сумлінності із залученням, якщо це буде необхідно, громадських активістів громадської ради сумлінності, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд міста Києва і забезпечити, щоб, нарешті, він пройшов судову реформу», - сказав П.Порошенко.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 23:07

 

 

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