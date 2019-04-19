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Зеленський вже «кинув» свого ЗЕксперта Харебіна. Той погрожує прес-конференцією і інтерв’ю

Кандидат Зеленський відхрестився від співпраці з Олександром Харебіним - колишнім медіа-менеджером Курченка і Тарути – який ще 10 днів тому був «експертом з питань інформаційної та мовної політики, загально-політичних питань» в «ЗЕ!команді».


В ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» Зеленський у відповідь на питання про те, чому в студії не присутні раніше заявлені як члени команди Олександр Харебін і Володимир Шульмейстер, заявив, що з Харебіним ніколи не зустрічався, повідомляє LB.

«Ми з Харебіним ніколи не зустрічалися. У наш штаб приходить багато експертів, але з Харебіним ми не перетиналися. Нам в команді не потрібні фахівці з медіа, у нас вони є», - заявив Зеленський. У відповідь на пряме запитання про співпрацю з Харебіним він заявив, що той з штабом не співпрацює.

Олександр Харебін - колишній перший заступник гендиректора НТКУ, заявлений 9 квітня штабом Володимира Зеленського як «експерт з питань інформаційної та мовної політики, суспільно-політичних питань». Факт появи в команді кандидата в президенти Олександра Харебіна викликав бурхливу дискусію в суспільстві. Зокрема, нардеп Микола Княжицький вважає, що Харебін «виступає за реставрацію СРСР» і «проти державної мови». Харебін також заявляв, що «Україна має свої права на російську мову».

Харебін вже пообіцяв, що Зеленському це з рук не зійде. У Facebook Харебін заявив наступне (мовою оригіналу):

«Это чудесно. Это многое говорит о человеке. Спасибо за урок. И да, моя фамилия Харебин. И я горжусь ею. Я готов к большому интервью… я готов дать большую пресс-конференцию и ответить на ВСЕ вопросы. Организуете?»

Відома журналіст з питань ЗМІ Наталія Лигачова, до якої, зокрема, звернувся Харебін, вже написала наступне (мовою оригіналу):

«Александр Харебин (которого до этого представил штаб как консультанта) - ошибка, по словам Зеленского. Он его не утверждал. Мария Жартовская (журналист Бабеля, которая в свое время ушла из Форбса) говорит, что в Форбсе люди от Курченко в разноцветных носках рассказывали о том, что пишем, а что не пишем об Арбузове и Януковиче. Харебин тоже там работал, Мария спрашивает о его ценностях (вопрос передаю по памяти, завтра у своих возьму точную формулировку). Зеленский: специалисты по медиа Кварталу не нужны, они у нас есть.. Ааааа. Вікторія Сюмар Ігор Розкладай Оксана Романюк Olga Sedova Galyna Smirnova Maryna Bezkorovaina Andrii Lopato Inna Pidluska Yevhen Bystrytsky Lyudmilla Bilenkoсори, но теперь медиа сферой у нас будет Квартал 95 заниматься . Ну и еще вопрос: штаб и Квартал 95 - это одно и то же? Квартал и в АП зайдет?»

ДИВ. ТАКОЖ: Менеджер Курченко и Таруты стал первым заместителем гендиректора Национальной телерадиокомпании


"ОБКОМ"

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19 Апреля 2019 00:26

 

 

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