 

19 апреля

12:21

«Двотурові» кандидати витратили за агітаційний тиждень 147 млн

11:59

В. РаБоЛьовочкін: Кремль про Зеленського небагато знає і нічого не чекає – проте можливі розмови про дешевий газ і контрольований Донбас

11:16

До уваги клієнтів ПриватБанку: в НБУ запевнили, що захищатимуть ваші заощадження, «не переймайтеся»

11:08

Доба ООС: «Великоднє перемир'я» не відбулося, є поранений

00:26

Зеленський вже «кинув» свого ЗЕксперта Харебіна. Той погрожує прес-конференцією і інтерв’ю

18 апреля

23:07

Порошенко пропонує ГПУ і СБУ вивчити можливість відкриття справи за неправосудне рішення щодо ПриватБанку

21:52

Звіт спецпрокурора Мюллера: Манафорт обговорював «автономну республіку» на Донбасі на чолі з Януковичем

21:23

У Чистий четвер Рада ухвалить мовний закон

20:49

Сьогодні РНБО розгляне ситуацію з денаціоналізацією ПриватБанку

20:04

«Два російських раби за кожен голос! Нех… шастать!» - телеглядачам РФ перекладуть зміст дебати Порошенка і Зеленського

19:41

Курченко отримав шанс повернути у власність Одеський НПЗ

19:25

Порошенко звернувся до людей: країні потрібен Порошенко

19:11

Інший суддя заблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

19:00

«CтадіонТакСтадіон»: ЦВК відклала дебати на «Суспільному»

18:43

Гройсмана «цікавіть» збереження грошей вкладників ПриватБанку

15:00

2 сцени, 4 концерти… 2 прихлопи, 3 притопи: очільник «Суспільного» розповів про порядок проведення дебатів на НСК

13:00

РФ вирішила експортувати нафту та бензин до України лише за «окремими дозволами»

11:57

«Реформування» ДФС навпіл: суд зупинив конкурс на посаду голови митниці

11:31

Луценко передумав йти у відставку: цього «професійного юриста» хвилює «абсолютно дилетантська» команда Зеленського

10:29

«Просунутий хлопець» Зеленський не проти зближення з найбільш «нетрадиційним» персонажем своїх скетчів

09:35

Генеральний блазень пошуткував: Луценко зізнався, що жодного «списку недоторканих» від посла США не отримував, навпаки - він сам пропонував послу скласти цей реєстр

09:01

Суд розблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

08:14

Доба ООС: одного українського військового поранено, знищено двох окупантів

17 апреля

13:57

«Порошенко2019» теж кличе людей на НСК: жодних «фаєрів, дудок, барабанів»… Зброю, мабуть, теж краще залишити вдома

12:33

Подробиці резонансних терактів: російський диверсант-невдаха «ожив», вбивця Шаповала втік

11:19

Порошенко виступив на телеканалі, діяльність якого парламент вважає загрозою нацбезпеці

11:00

Від переможця у другому турі виборів українці більш за все очікують зниження тарифів

08:58

Порошенко отримав першій транш за «захист правди»

08:39

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох окупантів

16 апреля

17:28

«Троїстий пакт»: обидві команди і стадіон «Олімпійський» підписали угоду про змагання 19 квітня

«Двотурові» кандидати витратили за агітаційний тиждень 147 млн

Порошенко витратив майже вдвічі більше Зеленського.


Про це сьогодні повідомило Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК):

«Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Відповідне рішення було прийняте 18 квітня на позачерговому засіданні Національного агентства.

Період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

В аналізі звіту зазначається, що протягом звітного періоду виборчий фонд кандидата на пост Президента України Петра Порошенка було сформовано за рахунок власних коштів кандидата на пост Президента України (99 900 000,00 грн). Протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн., кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом.

В аналізі звіту кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського зазначається, що протягом звітного періоду його виборчий фонд сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії (44 597 440 грн). Протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано 50 431 186,94 грн (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі). Кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом.

Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори Президента України»).

За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено.

Зі звітами можна ознайомитись за посиланням, з результатами аналізу за посиланням.

Нагадаємо, що аналіз фінансових звітів здійснюється Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запобігання корупції і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам Закону «Про вибори Президента України», своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Апреля 2019 12:21

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (126)

Ні, «камбек» вже неможливий (57)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 