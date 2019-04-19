«Двотурові» кандидати витратили за агітаційний тиждень 147 млн

Порошенко витратив майже вдвічі більше Зеленського.

Про це сьогодні повідомило Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК):

«Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Відповідне рішення було прийняте 18 квітня на позачерговому засіданні Національного агентства.

Період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

В аналізі звіту зазначається, що протягом звітного періоду виборчий фонд кандидата на пост Президента України Петра Порошенка було сформовано за рахунок власних коштів кандидата на пост Президента України (99 900 000,00 грн). Протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн., кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом.

В аналізі звіту кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського зазначається, що протягом звітного періоду його виборчий фонд сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії (44 597 440 грн). Протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано 50 431 186,94 грн (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі). Кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом.

Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори Президента України»).

За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено.

Зі звітами можна ознайомитись за посиланням, з результатами аналізу за посиланням.

Нагадаємо, що аналіз фінансових звітів здійснюється Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запобігання корупції і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам Закону «Про вибори Президента України», своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів».