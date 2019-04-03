 

03 апреля

15:27

Уряд закрив «шпарину» у небі, крізь яку Бойко і Медведчук літали до Москви

14:33

Справа АРМА: детективи НАБУ прийшли з обшуком до агентства з розшуку

13:14

Перша вимога «молоді Зеленського» до Порошенка – «скасувати декларування доходів і витрат для громадських активістів»

10:09

«Опоблок-ПМіР» (за Вілкула) закликав своїх виборців ігнорувати другий тур виборів

09:44

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

07:53

Дoба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено

02 апреля

20:27

ДБР буде розбиратися з прикордонниками і авіаслужбою через політ Бойка і Медведчука до Москви

18:48

«Самопоміч» Садового піде на вибори як «самодостатня політична сила»

18:38

КС відкрив шлях для перейменування Дніпропетровської області

17:54

Суд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про націоналізацію ПриватБанку

13:07

Тимошенко вважає, що Порошенко вкрав в неї голоси, через що українській народ втратив «шанс на нове життя»

08:46

97,78% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка знов збільшився

08:22

Дoбa ООС: поранено трьох українських військових

01 апреля

23:31

Понад 95% протоколів: загострилась боротьба за п'яте місце

20:54

Меркель привітала Порошенка з успіхом на виборах

18:47

У Порошенка вже менш 16%

16:21

ЦВК почала отримувати протоколи з «мокрими» печатками

15:17

Луценко прикрасив собою «день дурня»: помилково «зробив» дружину Ірину доларовою мільйонеркою

14:59

Понад 80% протоколів: Тимошенко трохи наблизилась до Порошенка

14:45

У «ДНР» вже відмовились від «діалогу» з Зеленським

11:21

Дебати відбудуться вже завтра. У суді - щодо націоналізації «Приватбанку» Коломойського

11:11

Понад 65% протоколів: без суттєвих змін

10:11

Зеленського вже не лякають ані інтерв’ю, ані дебати

10:04

57,46% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка зростає

09:45

У штабі Порошенка втішаються: у нього є великий резерв

09:37

Порошенко - молодим українцям: президент РФ не Петросян

09:27

ЦВК опрацювала понад половину протоколів: попереду Зеленський і Порошенко

09:18

Доба ООС: майже тиша, втрат немає

00:58

Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

00:14

1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

Перша вимога «молоді Зеленського» до Порошенка – «скасувати декларування доходів і витрат для громадських активістів»

Вочевидь, «молодь Зеленського» вимагає скасування скандального закону про електроне декларування для антикорупційних громадських організацій.


Команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського висунула вимоги до чинного глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень, повідомляє Українська правда.

Відповідні вимоги опубліковані на сторінці у Facebook «Зе!Команди».

У заяві сказано, що команда Зеленського уважно ознайомилась із заявою Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього і тому вимагає, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

— забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

— перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;

— забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

— видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

— відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів;

— позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб’єктів підприємницької діяльності;- реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України;

— ліквідував схему «Роттердам плюс» і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

Крім того зазначається, що Порошенко має опублікувати перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п’ять років.

Нагадаємо, кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, що обов’язкове декларування антикорупційних активістів було започатковано 23 березня 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до закону «Про запобігання корупції». Цими змінами від подання е-декларацій звільнялись військовослужбовці, але, завдяки правці депутата «Народного фронту» Тетяни Чорновіл, тепер це стало обов’язком для представників громадських об'єднань. Галас навколо цього, в тому числі, на Заході піднявся неабиякий, але 27 березня президент все ж підписав закон, прикрившись інтересами військових. Але після зустрічі з громадськими активістами пообіцяв створити робочу групу для напрацювання змін до закону.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

03 Апреля 2019 13:14

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (15)

Ні, «камбек» вже неможливий (11)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 