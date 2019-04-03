Перша вимога «молоді Зеленського» до Порошенка – «скасувати декларування доходів і витрат для громадських активістів»

Вочевидь, «молодь Зеленського» вимагає скасування скандального закону про електроне декларування для антикорупційних громадських організацій.

Команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського висунула вимоги до чинного глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень, повідомляє Українська правда.

Відповідні вимоги опубліковані на сторінці у Facebook «Зе!Команди».

У заяві сказано, що команда Зеленського уважно ознайомилась із заявою Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього і тому вимагає, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

— забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

— перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;

— забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

— видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

— відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів;

— позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб’єктів підприємницької діяльності;- реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України;

— ліквідував схему «Роттердам плюс» і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

Крім того зазначається, що Порошенко має опублікувати перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п’ять років.

Нагадаємо, кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, що обов’язкове декларування антикорупційних активістів було започатковано 23 березня 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до закону «Про запобігання корупції». Цими змінами від подання е-декларацій звільнялись військовослужбовці, але, завдяки правці депутата «Народного фронту» Тетяни Чорновіл, тепер це стало обов’язком для представників громадських об'єднань. Галас навколо цього, в тому числі, на Заході піднявся неабиякий, але 27 березня президент все ж підписав закон, прикрившись інтересами військових. Але після зустрічі з громадськими активістами пообіцяв створити робочу групу для напрацювання змін до закону.