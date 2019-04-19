Вечір важкого тижня: повний РОЗКЛАД телетрансляції ДЕБАТІВ на НСК і у студії

«Суспільне мовлення» оприлюднило повну телепрограму на сьогодні - вечір п’ятниці, 19 квітня: коли дивитися неофіційні дебати на столичному стадіоні «Олімпійський» і національних дебатів в студії НСТУ.

Про це написала у Facebook ведуча національного мовника Мирослава Барчук. Передвиборчі події в ефірі каналу «UA:Перший» виглядають наступним чином:

«Сьогодні о 21:00 проведу на UA: Суспільне мовлення Національні теледебати.

Оскільки дебати за останні два тижні впали жертвою політтехнологічних маніпуляцій і підмін, даю коротке роз’яснення (нагадування).

Згідно із Законом «Про вибори Президента України» Національні теледебати організовує Суспільний мовник – і тільки він! – на замовлення Центральної виборчої комісії.

Дійство, яке сьогодні відбуватиметься на НСК «Олімпійський» це форма передвиборчої агітації, але не Національні теледебати, визначені статтею 62 «Закону про вибори Президента». (Про це було окреме пояснення ЦВК від 4 квітня 2019 року).

Порядок Національних дебатів визначається окремою постановою Центральної виборчої комісії від 2014 року. ЦВК чітко прописує час, місце, регламентує хронометраж, обмежує роль ведучого суто до модерації і передачі слова від одного кандидата до іншого. Ставити запитання чи висловлювати власну думку – ведучому заборонено.

В такий спосіб регламент дебатів мінімалізує суб’єктивні чинники, не допускає оціночних суджень чи маніпуляцій з боку ведучого і фактично не дає перетворити Національні дебати на шоу.

Якщо для участі у дебатах в студію суспільного мовника з’явиться лише один із кандидатів, то увесь передбачений час надається тому, хто прийшов – для проведення ним передвиборної агітації.

Отже сьогодні на Суспільному – Великий політичний вечір:

О 19.00 - початок трансляції зі НСК «Олміпійський».

О 20.00, коли все закінчується, ми повертаємося в студію «Зворотного відліку». Ведучі Павел Казарин і я. Журналісти, експерти, редактори видань – вже в студії. Гість студії Андрій Парубій. Ділимось враженнями від дійства на Олімпійському. Далі говоримо про те, що буде після президентських виборів. Хто зацікавлений у дочасних парламентських виборах? Які перспективи Закону про мову і Закону про імпічмент. Та багато іншого.

Динамічна розмова у форматі «Зворотного відліку». 30 сек на запитання, 60 сек. на відповідь.

О 21.00 починаються Національні дебати в студії. 60 хв. Веду я сама, оскільки порядок проведення, прописаний ЦВК, передбачає одного ведучого. Регламент описала вище. Якщо Володимир Зеленський, не прийде, як заявляв його штаб, а Петро Порошенко прийде, ми запропонуємо Президенту замість години агітації відповісти на питання громадських активістів та лідерів суспільної думки у рамках флешмобу «Є питання» (це спільна ініціатива Громадського, «Української правди» та Руху «Чесно»). Він матиме право вибрати форму агітації.

Якщо прийдуть обидва кандидати, ми щасливі і готові до повноцінних Національних дебатів.

О 22.20 – початок «Зворотного відліку». Ведемо знову разом з Павлом Казаріним. Ми розраховуємо, що кандидат/кандидати у Президенти залишаться у нас до півночі (запрошували обох). Питання і відповіді у жорсткому динамічному форматі. Все як ви любите».