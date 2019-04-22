Грізний клоун з Грозного привітав з вдалим виступом веселого клоуна: Кадиров побажав Зеленському «удачі в єднанні народів України і Росії»

Радість чеченського мусульманина поділяє і російська православна церква.

Лідер Чечні (РФ) Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському «удачі в єднанні народів України і Росії», а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко «отримав те, що заслужив».

Кадиров заявив, що український народ висловив свій протест проти «безрозсудного» курсу команди Порошенка, передає «РИА Новости».

Голова прес-служби Московського патріархату митрополит Іларіон у Facebook привітав Зеленського з «яскравою і переконливою перемогою». За його словами, Порошенко «отримав те, що заслужив».

Результати другого туру українських президентських виборів прокоментував і російський опозиційний політик Олексій Навальний.

«Вітаю Україну і українців. Тих, чий кандидат виграв - з перемогою. Тих, чий програв - з гідним програшем у впертій боротьбі. Всіх, з чесними виборами - рідкісною штукою на території колишнього СРСР. Нехай Україна процвітає, і Росії від цього буде тільки добре», - написав Навальний у Twitter.