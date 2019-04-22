Суд призупинив вимогу перейменувати УПЦ Московського патріархату на Російську ПЦ в Україні

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив прохання Української православної церкви Московського патріархату, що дозволяє їй не перейменовуватися до 26 квітня.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомила прес-служба Окружного адмінсуду, пише Українська правда.

Суд розглянув заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури, відповідно до якого «Київська митрополія Української православної церкви» та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року.

Суд задовольнив заяву так званої «Київської митрополії УПЦ2 про забезпечення позову «з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача».

«На думку суду, реалізація на даний час (до вирішення справи по суті) оспорюваного акту та вчинення на його виконання дій може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи», – йдеться в повідомленні.

Суд наголошує, що «вжиття заходів забезпечення позову не зумовлює фактичного вирішення спору, оскільки вони спрямовані виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті».

При цьому суд залучив 265 релігійних організацій до участі у справі в якості третіх осіб.

Нагадаємо, що 5 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит. Епіфаній. УПЦ МП відмовилася офіційно об’єднуватися з ПЦУ.

20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату мала б змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Один із авторів закону пояснив: якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. На добровільне перейменування було виділено два місяці. А за 9 місяців можна буде скасувати реєстрацію в разі відмови перейменуватися.

26 січня 2019 року Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.