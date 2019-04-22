Суд відклав розгляд апеляції НБУ на рішення щодо підстав для націоналізації ПриватБанку

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на 13 травня розгляд апеляційної скарги Нацбанку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування розпорядження НБУ щодо перевірки ПриватБанку в жовтні 2016 року, підсумки якої лягли в основу націоналізації фінустанови.

Вердикт про перенесення слухань суд ухвалив у понеділок, повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі НБУ.

Як повідомлялося, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd., що була одним із найбільших акціонерів ПриватБанку, оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів України. Зокрема, компанія в березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірними і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким регулятор ініціював позапланову інспекційну перевірку. Окружний адмінсуд Києва 2 березня 2018 року задовольнив цей позов.

Нацбанк подав апеляцію, проте на початку червня апеляційний адмінсуд призупинив її розгляд за клопотанням Triantal Investments, давши до півроку часу на підготовку до судового засідання.

Провадження у справі було відновлено рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 18 лютого 2019 року. Перше засідання було призначено на 12 березня.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd. через Fransiano Investments Ltd. були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Частка Боголюбова та Коломойського становила по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd., Мартинова - 0,2%.