 

22 апреля

22:38

Головні адміністратори Миколаївської та Львівської областей подали у відставку

22:10

Біля Адміністрації президента пройшла масова акція «Дякую, Петре!» (фото)

21:14

Вона вже мчить «на крилах змін з гирями»: Тимошенко угледіла в ЗЕкоманді «шанс для України»

18:49

Суд відклав розгляд апеляції НБУ на рішення щодо підстав для націоналізації ПриватБанку

18:23

Суд призупинив вимогу перейменувати УПЦ Московського патріархату на Російську ПЦ в Україні

15:02

«Капець всім сподіванням»: в ЗЕКоманді раптом згадали, що не президент Порошенко має знижувати тарифи і карати корупціонерів

12:55

«Жіночий Квартал»: нова «перша леді» вже бідкається - що вдягнути? (фото)

12:45

Центрвиборчкому залишилось опрацювати менше 2% протоколів

10:38

Прем’єра РФ ще не «вставило» як слід від перемоги Зеленського, проте він вже чекає «чесних ілюзій»

09:37

Грізний клоун з Грозного привітав з вдалим виступом веселого клоуна: Кадиров побажав Зеленському «удачі в єднанні народів України і Росії»

08:47

90,10% протоколів. Рахунок – 1:3. Чотири мільйони українців спромоглися провести «гол престижу»

07:51

ЦВК опрацювала 87,11% протоколів. Рахунок: 73,21% - 24,42%

07:34

Доба ООС: в районі «Північ» поранено українського військового

00:28

ЦВК опрацювала 8,07% протоколів

21 апреля

23:21

«аll those who»: посольство США привітало THEеленського зрозумілою йому мовою

22:19

Остаточна екзит-соціологія: станом на час закінчення виборів

20:11

73,2 / 25,3

17:50

ЦВК: виборці не скаржаться – виборці голосують

17:28

Герої громадянської війни?.. Молоді бовдури Зеленського вже переймаються проблемою «чіткої» назви бойовиків «ДНР-ЛНР»

16:43

+ 0,1%: на 15.00 проголосувала майже половина виборців

11:38

Збулося передноворічне побажання-тост Луценка щодо «Boeing до успішного майбутнього»: новий «Боїнг» вже у «Борісполі» - на всіх вистачить

08:06

ВЬО ДО ДІЛЬНИЦЬ! Другий тур вже розпочався

07:43

Доба ООС: жодних втрат, знищено ще чотирьох окупантів

20 апреля

16:46

Погода шепоче: у день виборів все буде добре

14:10

Спецповідомлення Держдепу: президенти проходять і приходять, а США в Україні перебувають повіки

09:50

На Великдень пасажирський транспорт Києва працюватиме довше

09:01

«Ах ты ж …ь дешевая!..»: нардеп Допа продовжив дебати з нардепом від МВС Антоном Г. – на тему «хто програв» (фото)

07:53

Доба ООС: втрат немає, знищено трьох окупантів

19 апреля

22:21

«Чом ти не прийшов?..» ЗЕКандидат «забив» на дебати на «Суспільному»

19:08

Дебати на «Олімпійському» стартували

Вона вже мчить «на крилах змін з гирями»: Тимошенко угледіла в ЗЕкоманді «шанс для України»

За її бажанням «стати невід'ємною частиною команди змін» (цікаво, де Тимошенко ту команду побачила – у телевізорі?) не встигнути.


Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського «шансом для України» – таким, як був після Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Це вона сьогодні оголосила у парламенті, на засіданні погоджувальної ради, повідомила Українська правда.

«Хочу привітати Україну з отриманням ще одного шансу на зміни. Ми добре пам’ятаємо, що такий шанс був отриманий Україною декілька разів – після Помаранчевої революції відкрилося вікно змінити все, але цей шанс був бездарно і абсолютно злочинно втрачений. Другий раз люди вибороли собі таке право після революції Гідності. Цей шанс не просто був втрачений, він був ганебно і принизливо злитий свідомо. І зараз третій шанс, який люди собі здобули мирним шляхом», - сказала Тимошенко.

Вона додала, що «змінам і реформам» чинної влади «оцінку дав народ від сходу до заходу».

«75% людей чітко сказали, що все, що відбувалося 5 років, це було проти них», - сказала Тимошенко.

Наразі, за її словами, стоїть питання, як втілювати зміни, «бо люди не будуть чекати роками».

«Нам треба повернутися до спільної відповідальності за ті зміни. Якщо хтось буде злорадно за спиною нового президента стояти і чекати, поки він помилиться і провалить ці зміни, це буде абсолютно проти людей», - сказала лідер «Батьківщини».

Тому вона закликала свої колег у Верховній Раді «не перетворюватися у гирі на крилах змін».

«Треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків: генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони для того, щоб подивитися, чи новий президент має політичну волю за допомогою свої силовиків притягнути всіх представників діючої влади, які були замішані в корупції, до відповідальності. Це буде перший тест на зміни», - сказала Тимошенко.

Вона також відзначила, що не варто терпіти діючий уряд ще півроку.

«Якщо у цього парламенту залишилась хоч крапля совісті, треба дати можливість сформувати новий уряд, який буде жити в абсолютно нових цілях і завданнях. Треба підставити плече новому керівнику держави, дати можливість здійснювати повноваження новому президентові абсолютно по новій концепції змін в Україні», - сказала Тимошенко.

На її думку, треба розкрити «абсолютно всі можливості для змін і моніторити ці зміни».

«Треба стати невід'ємною частиною тієї команди, яка цих змін прагне і проводить. Нам треба піти з цієї політичної війни всім і почати час відновлення і розвитку. І так буде», - підсумувала Тимошенко.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

22 Апреля 2019 21:14

 

 

Ваші дії у випадку, якщо Ваш кандидат у президенти програє у другому турі виборів?

Прийму вибір мого народу як вирок (9)

Вийду на Майдан – або на НСК «Олімпійський» (3)

Візьму відпустку - на час внутрішньої еміграції (1)

Придбаю квиток на літак в один кінець (1)

Президенти приходять і проходять, тікають, а Україна перебуває повіки (33)

Я про це ще не замислювався (1)

Та яка різниця? (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 