У «Відродженні» вродило: розпочато збір підписів нардепів за відставку спікера Парубія

Ініціатор збору попереджає заздалегідь: «це не означає» початок роботи частини нардепів з ЗЕкомандою.

Народний депутат України з групи «Відродження» Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Дорогі друзі, сьогодні в парламенті розпочинаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної Ради», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

При цьому нардеп оприлюднив копію відповідного проекту постанови, на якому поки що є підпис лише самого В.Писаренка.

«Випереджаючи коментарі прихильників конспірології, хочу заспокоїти: ці дії не означають мою роботу з командою Володимира Зеленського. Просто прийшов час», - додав народний депутат.