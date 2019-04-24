У Раді відроджено коаліцію - «Проти «Відродження» – за Парубія!»

Парламентські фракції «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка» висловилися на підтримку голови Верховної Ради України Андрія Парубія у зв'язку зі збором підписів у парламенті за його відкликання з посади спікера.

«Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради, і до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних Україні законів. Присутність Андрія Парубія на посаді спікера - це можливість не лише утримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, а й гарантія незмінності курсу держави, національного та зовнішньополітичного», - заявив глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни Ради на пленарному засіданні в середу, виступаючи від імені своєї фракції і від БПП, повідомив Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 23 квітня народний депутат України з групи «Відродження» Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради А. Парубія.

Того ж дня Апарат Верховної Ради України видав В.Писаренку підписні листи для збору підписів парламентаріїв за відкликання з посади спікера Верховної Ради А.Парубія.

Згідно з регламентом Верховної Ради, необхідно зібрати не менше 150 підписів нардепів для розгляду на пленарному засіданні питання про відкликання спікера з посади. Рішення про відставку потребує мінімум 226 голосів парламентаріїв.