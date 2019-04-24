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Петро Порошенко про указ кремлівського покидька: брутальний та нахабний цинізм – черговий, але «безпрецедентний»

Указ президента РФ щодо спрощеної процедури набуття громадянства РФ громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, це чергове безпрецедентне втручання РФ у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та повне попрання своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.


Про йдеться у заяві президента України Петра Порошенка. Він також заявив:

«Крім того, у такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій.

Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі. Проведення фейкових виборів у 2014 та 2018 роках, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами – це далеко неповний перелік тих деструктивних кроків, що зробила російська сторона протягом останніх років.

Невипадковою є й категорична відмова Росії підтримати ініціативу України та ОБСЄ щодо запровадження «Великоднього» перемир’я, починаючи з 26 квітня.

Мета Росії очевидна – обнулити Мінські домовленості, де чітко прописані її зобов’язання: припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном. Разом з Мінськими зобов’язаннями Москва розраховує позбутися санкцій.

Незаконна видача паспортів РФ за так званим південно-осетинським та придністровським сценаріями - це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу.

Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій.

У цьому зв’язку доручив МЗС негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та ЄС».


"ОБКОМ"

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24 Апреля 2019 20:51

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (3)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (2)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (2)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 